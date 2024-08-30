Унаслідок нічного обстрілу підприємства в Сумах загинули дві людини, вісьмох поранено

Про це інформує Сумська обласна прокуратура.

"На підприємстві, по якому окупанти завдали авіаудару, під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки. Відтак, 2 загиблих та 8 поранених", - йдеться у повідомленні.

Оперативне командування "Північ" заявляло, що у Сумах внаслідок нічного обстрілу, ймовірно КАБом, пошкоджено будівлю підприємства.

Як спершу повідомляв начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Пізніше в ОВА додали, що внаслідок влучання по промисловій інфраструктурі Сум сталося загоряння приміщень одного з підприємств. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. До цього часу у небі над Сумами спостерігається чорний дим.

В ОВА додали, що за попередніми результатами виявлено незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту.

До повної ліквідації пожежі та отримання результатів досліджень жителів Сум закликали закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям, схильним до алергічних реакцій, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, ретельно обробляти речі, продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.