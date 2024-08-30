Росіяни обстріляли Суми: сталась пожежа, попередньо, є постраждалі

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителів міста, а аткож районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки, повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Інформація про наслідки уточнюється.