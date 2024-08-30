Росіяни обстріляли Суми: сталась пожежа, попередньо, є постраждалі
У ніч на 30 серпня російська армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум, в результаті чого здійнялась пожежа, попередньо, є постраждалі
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителів міста, а аткож районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки, повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.
Попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі.
Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Інформація про наслідки уточнюється.
- Російська окупаційна армія у четвер, 29 серпня, атакувала міста Українськ та Костянтинівка Донецької області: внаслідок артилерійських обстрілів загинула людина, є постраждалі.
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