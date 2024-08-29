Окупанти вдарили по двох містах на Донеччині: поранені шість людей
Російська окупаційна армія у четвер, 29 серпня, атакувала міста Українськ та Костянтинівка Донецької області: внаслідок артилерійських обстрілів постраждали шестеро людей
Про це інформує Донецька обласна прокуратура.
Вказано, що внаслідок артилерійського обстрілу Українська отримала поранення подружня пара 56 та 62 років. У них діагностували мінно-вибухові травми.
Також росіяни вдарили по центру Костянтинівки.
"Поранення різного ступеня тяжкості дістали 4 жінок віком 53, 55, 77 і 84 років. Їм надано медичну допомогу. Пошкоджено багатоквартирні та приватний будинки, автівки, лінії електромережі, газо- й водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- За минулу добу 28 серпня російська окупаційна армія 13 разів обстріляла населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули 5 людей, ще 6 отримали поранення.
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