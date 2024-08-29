Через ворожі обстріли на Донеччині за добу загинули 5 людей, ще 6 отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Російські окупанти вбили чотирьох мешканців Ізмайлівки та одного жителя Лисівки. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення, зокрема у Никонорівці, Часовому Ярі, Щербинці та Костянтинівці.

Також у Волноваському районі у Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю і два будинки.

У Покровському районі у Кураховому пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки, також ще один будинок пошкоджено в Іллінці. Мирноград під постійними артилерійськими та ракетними ударами. Крім того, росіяни обстріляли Мар'їнську і Гродівську громади.

У Краматорському районі у Лиманській громаді зруйновано 10 будинків: чотири у Торському, чотири у Зарічному і два у Ямполі. В Іллінівській громаді пошкоджені один об'єкт у Гнатівці і два у Старій Миколаївці. У Костянтинівці пошкоджено три багатоповерхівки, крамницю і дві автівки.

У Бахмутському районі у Торецьку пошкоджено будинок. Крім того, у Часовоярській громаді пошкоджені п'ять приватних будинків і промислова будівля.

"Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3405 людей, у тому числі 349 дітей", - додав Філашкін.