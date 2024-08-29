РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація вночі 29 серпня
Російська терористична армія ввечері 28 серпня запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
Перші "шахеди" росіяни запустили з Херсонської у напрямку Миколаївської області о 22:50. Згодом стало відомо про БПЛА на півночі Сумщини у західному напрямку.
Станом на 23:56 ворожі безпілотники рухались:
- на півдні Чернігівщини курсом на Київщину
- на Сумщині курсом південно-західним
- на Миколаївщині у північно-західному напрямку
- з Херсонщини курсом на Миколаївщину
- на півдні Харківщини, курс - північно-західний
- курсом на Кривий Ріг
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