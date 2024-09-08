Окупанти вночі атакували авіацією Суми: є загиблі та поранені, серед них - діти
У ніч проти неділі, 8 вересня, російські війська атакували місто Суми. Унаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 4 - зазнали поранень. Серед постраждалих є двоє дітей
Про це повідомили у Сумській ОВА.
"Сьогодні 8 вересня 2024 року вночі ворог завдав авіаційного удару по місту Суми", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок авіаудару по місту загинуло двоє людей. Ще чотири людини - поранено, в тому числі двоє дітей.
Крім того, у Сумах пошкоджені приватні будинки та автомобілі.
"Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога", - додали в ОВА.
- Також ввечері суботи, 7 вересня, російські терористи обстріляли Полтавську громаду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.37
- EUR Купівля 45.31Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе