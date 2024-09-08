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Окупанти вночі атакували авіацією Суми: є загиблі та поранені, серед них - діти

Світлана Кравченко
8 вересня, 2024 неділя
07:37
Війна з Росією Удар по Сумах 8 вересня

У ніч проти неділі, 8 вересня, російські війська атакували місто Суми. Унаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 4 - зазнали поранень. Серед постраждалих є двоє дітей

Зміст

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Сьогодні 8 вересня 2024 року вночі ворог завдав авіаційного удару по місту Суми", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок авіаудару по місту загинуло двоє людей. Ще чотири людини - поранено, в тому числі двоє дітей.

Крім того, у Сумах пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

"Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога", - додали в ОВА.

Удар по Сумах 8 вересняУдар по Сумах 8 вересня

  • Також ввечері суботи, 7 вересня, російські терористи обстріляли Полтавську громаду.
Теги:
російська армія
Суми
Сумщина
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