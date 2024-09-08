Окупанти вночі атакували авіацією Суми: є загиблі та поранені, серед них - діти

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Сьогодні 8 вересня 2024 року вночі ворог завдав авіаційного удару по місту Суми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок авіаудару по місту загинуло двоє людей. Ще чотири людини - поранено, в тому числі двоє дітей.

Крім того, у Сумах пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

"Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога", - додали в ОВА.