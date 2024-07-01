Окупанти вранці вдарили по Українську на Донеччині: є загиблі і поранені
Уранці понеділка, 1 липня, російські окупанти завдали удару по місту Українськ Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу загинули і зазнали поранень місцеві жителі
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що рано вранці росіяни обстріляли місто з "ураганів". У зоні ураження опинився житловий сектор.
Унаслідок обстрілу загинули 2 жінки 65 і 70 років. Ще 8 людей отримали поранення.
Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
- Також вночі 1 липня у Дніпрі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто балістикою, унаслідок чого поранень зазнали семеро людей, серед них - підліток.
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