Окупанти вранці вдарили по Українську на Донеччині: є загиблі і поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що рано вранці росіяни обстріляли місто з "ураганів". У зоні ураження опинився житловий сектор.

Унаслідок обстрілу загинули 2 жінки 65 і 70 років. Ще 8 людей отримали поранення.



Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.



Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.