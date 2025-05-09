Окупанти встановили в Мелітополі памʼятник Сталіну
Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі до 9 травня встановили памʼятник Йосипу Сталіну
Про це повідомила Комуністична партія РФ.
На памʼятнику радянському диктатору є табличка з написом: "Організатору та натхненнику перемоги радянського народу над німецько-фашистськими загарбниками, генералісимусу Радянського Союзу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну від вдячних нащадків".
Комуністи зазначають, що на відкритті памʼятника виступав місцевий "депутат" Олег Слюсаренко. Водночас на заході були школярі Мелітополя, які поклали квіти до монумента.
- Повідомлялось, що ФСБ готує провокації на 9 травня проти мирних громадян на тимчасово окупованих українських територіях.
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