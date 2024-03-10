Окупаційні виборчкоми заявили, що 92,4% населення ТОТ начебто погодились взяти участь в голосуванні

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

За його словами, 20 діб понад 2 600 членів дільничних виборчих комісій так званої "ЛНР" проводили агітацію за провладного кандидата у президенти РФ, проводячи побудинкові обходи.

"За підсумками, у місцевому окупаційному виборчкомі повідомили, що 92,4 % населення, завдяки цим та іншим заходам, начебто вмовили взяти участь в голосуванні", - пише Лисогор.

Окупанти запевняють, що роботою з громадянами ніби було охоплено понад 94 % від загальної кількості домогосподарств на території "ЛНР".

"Дісталися навіть тих населених пунктиків, де не можна організувати голосування на дільницях через складну логістику", - додає очільник ОДА.

Він розповідає, що як й у Сєвєродонецьку, у сусідньому Рубіжному у зв’язку з "виборами" посилили перевірки на блокпостах. Зокрема, під час в’їзду або виїзду уточнюють особисті дані людей за списками.

"Чоловіки піддаються більш ретельному огляду, бо вони загарбникам знадобляться одразу після голосування", - пояснює Лисогор.

Він також зазначив, що протягом 9 березня росіяни намагалися просунутися південніше Невського – в районі Тернів. Там ЗСУ стримують усі атаки противника. Безпосередньо Невське зазнало артилерійських обстрілів.

Авіаційних ударів окупанти завдали по Білогорівці та Серебрянському лісу. Більш спокійнішо минула доба на Куп’янському напрямку.