Окупаційні виборчкоми заявили, що 92,4% населення ТОТ начебто погодились взяти участь в голосуванні
На окупованій Луганщині росіяни у зв’язку з "виборами президента РФ" посилили перевірки на блокпостах і заявили, що 92,4% населення "ЛНР" начебто погодились взяти участь в голосуванні
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.
За його словами, 20 діб понад 2 600 членів дільничних виборчих комісій так званої "ЛНР" проводили агітацію за провладного кандидата у президенти РФ, проводячи побудинкові обходи.
"За підсумками, у місцевому окупаційному виборчкомі повідомили, що 92,4 % населення, завдяки цим та іншим заходам, начебто вмовили взяти участь в голосуванні", - пише Лисогор.
Окупанти запевняють, що роботою з громадянами ніби було охоплено понад 94 % від загальної кількості домогосподарств на території "ЛНР".
"Дісталися навіть тих населених пунктиків, де не можна організувати голосування на дільницях через складну логістику", - додає очільник ОДА.
Він розповідає, що як й у Сєвєродонецьку, у сусідньому Рубіжному у зв’язку з "виборами" посилили перевірки на блокпостах. Зокрема, під час в’їзду або виїзду уточнюють особисті дані людей за списками.
"Чоловіки піддаються більш ретельному огляду, бо вони загарбникам знадобляться одразу після голосування", - пояснює Лисогор.
Він також зазначив, що протягом 9 березня росіяни намагалися просунутися південніше Невського – в районі Тернів. Там ЗСУ стримують усі атаки противника. Безпосередньо Невське зазнало артилерійських обстрілів.
Авіаційних ударів окупанти завдали по Білогорівці та Серебрянському лісу. Більш спокійнішо минула доба на Куп’янському напрямку.
- Керівник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що окупанти значно посилили заходи з мобілізації чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях.
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