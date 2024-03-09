Росіяни посилюють заходи з мобілізації місцевого населення на ТОТ, - керівник Сєверодонецької міської ВЦА Стрюк

Про це він розповів в етері Еспресо

"На жаль, відтоку громадян з тимчасово окупованих територій не відбувається. Сьогодні це дуже складно зробити. Окупанти ввели жорсткіші правила виїзду та вʼїзду на ці території. Наразі росіяни вже по декілька разів переписали населення й активно готуються до псевдовиборів 17 березня. Також окупанти активно посилюють мобілізаційні заходи на ТОТ", - розповів Стрюк.

За словами Стрюка, окупанти проводять примусову мобілізацію чоловічого населення на ТОТ

"Росіяни здійснюють більш ретельний та жорсткіший підхід до мобілізації чоловіків, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Нам надходить інформація, що вони намагаються мобілізувати всіх чоловіків. Все це відбувається в примусовому порядку, охочі навряд чи там є, оскільки вільних думок на окупованих територіях немає. Звісно, є колаборанти, які з самого початку повномасштабного вторгнення пішли на службу до окупантів", - додав він.

