ООН: квітень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з вересня 2024 року

Про це йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, оприлюдненій 8 травня.

97% усіх постраждалих – це цивільні особи, які перебували на підконтрольній уряду України території. Майже половина з них постраждали від ракетних ударів та обстрілів, здійснених російськими збройними силами.

"Однією з основних причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування балістичних ракет по великих містах по всій країні", - зазначили в ООН.

Там згадали атаки РФ на Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків.

Так, 4 квітня внаслідок удару балістичною ракетою по Кривому Рогу загинула 21 людина, десятки дістали поранення. Уже 13 квітня, на Вербну неділю, під вогнем опинилися Суми: дві ракети вбили понад три десятки осіб. 18 квітня ракета влучила по Харкову — одна людина загинула, понад 100 постраждали. 24 квітня Київ зазнав чергової атаки з використанням ракет і дронів-камікадзе — загинуло щонайменше 11 осіб, ще 81 була поранена.

Схожа тактика терору триває і в травні: фіксуються нові удари по Харкову, Одесі, Запоріжжю та Києву – знову з жертвами серед мирного населення. Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні зазначає, що атаки часто припадали на час і місця, коли на вулицях було багато сімей, унаслідок чого зросла кількість загиблих дітей. У квітні зафіксовано щонайменше 19 дитячих смертей і 78 поранень — це найвищий рівень із червня 2022 року.

Значну частку втрат серед цивільних — 23% — спричинили удари дронів малого радіуса дії по прифронтових районах. Хоча більшість таких атак сталися в Херсонській області, одна з найтрагічніших — 23 квітня в місті Марганець Дніпропетровської області, де безпілотник поцілив в автобус із працівниками гірничодобувного підприємства. Унаслідок обстрілу загинули 10 людей.