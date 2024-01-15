ООН просить у донорів $3,1 млрд на реалізацію плану гуманітарного реагування по Україні

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що План має на меті допомогти 8,5 млн громадян в Україні, для чого необхідно фінансування на суму $3,1 млрд, чим опікується Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) координує Регіональний план реагування щодо ще 2,3 мільйона українців, які тимчасово залишили Батьківщину, що вимагає $1,1 млрд.

Загалом План ООН передбачає підтримку близько 10,8 млн українців в Україні та європейському регіоні, які найбільше потребують допомоги.

"Сотні тисяч дітей живуть у громадах біля лінії фронту, зазнаючи травм, і позбавлені можливості задовольняти свої основні потреби. Вже з огляду лише на це ми маємо зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", - сказав заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та Координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що приймаючі країни продовжують надавати захист і залучати шукачів притулку до життя громад, але багато з них все ще потребують допомоги. Він наголосив, що українці не повинні відчувати тиску щодо необхідності повернутися через те, що не можуть звести кінці з кінцями за кордоном.

"Усім шукачам притулку необхідно допомогти та надати їм можливість використовувати й розвивати свої здібності, щоб підготувати їх до можливого добровільного повернення, коли цьому сприятиме ситуація", - додав він.

Віцепрем’єр-міністрка Ірина Верещук підкреслила, що гуманітарний фронт, який Україна тримає разом з партнерами, в умовах довготривалої війни є пріоритетним.

"Ми маємо продовжувати підтримувати наших внутрішніх переселенців і наших людей, які виїхали за кордон, тікаючи від війни. І покладаємо великі сподівання на гуманітарний план на 2024 рік", - наголосила вона.