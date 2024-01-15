ООН просить донорів виділити $4,2 млрд на гуманітарну допомогу українцям
У понеділок, 15 січня, Організація Об’єднаних Націй звернулася до донорів із проханням виділити $4,2 млрд на підтримку українських громад, які постраждали від війни, та українських біженців протягом 2024 року
Про це йдеться на сайті Управління ООН з координації гуманітарних справ.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 14,6 млн українців, або 40% населення, потребують гуманітарної допомоги.
ООН не зможе підтримати їх усіх, її запит стосується 8,5 млн осіб в Україні ($3,1 млрд) і 2,3 млн біженців в інших країнах ($1,1 млрд). Загалом два високопріоритетних плани ООН спрямовані на підтримку близько 10,8 млн людей в Україні.
"Сотні тисяч дітей живуть у громадах біля лінії фронту – налякані, травмовані та позбавлені базових потреб. Вже один цей факт повинен змусити нас зробити все можливе, щоб збільшити гуманітарну допомогу Україні... Вони зникли з заголовків газет, але мільйони біженців з України все ще потребують термінової підтримки",- сказав голова управління Мартін Гріффітс.
В ООН також наголосили, що біженців потрібно підтримувати доти, доки ситуація не дозволить їм повернутися в Україну.
- Згідно з даними ООН, Україна посіла друге місце у світі за обсягами фіндопомоги у 2023 році.
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