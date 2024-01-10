Україна посідає друге місце у світі за обсягами фіндопомоги у 2023 році, – ООН
Україна посідає друге місце за обсягами отриманої фінансової допомоги у 2023 році. Цьогоріч країна потребує щонайменше такого ж рівня підтримки
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив речник Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу.
"Порівнюючи, наприклад, із Сирією, де розгортається одна з найбільших гуманітарних криз у світі, Україна посідає друге місце за обсягами отриманої фінансової допомоги у 2023 році. Але це все одно шокуюче, що існує необхідність у такому рівні підтримки країни, яка б могла сама себе забезпечувати, якби не російське вторгнення", - сказав він.
За його словами, нині в Україні рівень допомоги пішов на спад, але не можна сказати, що підтримки було недостатньо. З 3,9 млрд доларів, які країна потребувала торік, було отримано майже 3 млрд. Частина з цих коштів була розрахована на підтримку людей, які живуть на тимчасово окупованих Росією територіях.
"Проблема в тому, що 2024 року нам потрібен такий же рівень фінансової підтримки. Це виклик, який ми маємо подолати", - підкреслив Абреу.
Він зазначив, що цьогоріч ООН зосередиться на наданні допомоги людям, які живуть поблизу лінії фронту.
- Згідно з даними Організації Об’єднаних Націй, у 2024 році більш ніж 14,6 млн українців матимуть потребу в гуманітарній допомозі. Це - 40% населення України.
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