Гуманітарної допомоги цього року потребуватимуть 14,6 млн українців, - ООН

Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

В організації пояснили такі оцінки тим, що кожного дня в Україні гинуть і зазнають поранень мирні жителі, росіяни руйнують будинки українців та об'єкти критично важливої інфраструктури. Також до цього додаються складні погодні умови зими.

"На додачу до насильства, Україна зараз перебуває в умовах суворої зими. Продовження широкомасштабної гуманітарної операції є нагальною потребою сьогодні, як ніколи раніше", - заявили в УКГП.

Також у повідомленні зазначили, що, за оцінками ООН, близько 6,3 млн українців були змушені виїхати за кордон після повномасштабного російського вторгнення.

За даними ООН, на кінець 2023 року в Європі зареєстровано 5,9 млн біженців з України. Наступного тижня УГКП планує оприлюднити регіональний план реагування на потреби біженців, що передбачає допомогу 2,3 млн біженців, а також місцевим громадам, які прийняли їх. Цього самого дня планують обговорити план реагування на гуманітарні потреби в Україні