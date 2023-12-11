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ООН просить у країн-членів $46 млрд на гуманітарні потреби у 2024 році

11 грудня, 2023 понедiлок
10:07
Світ ООН

Організація Об'єднаних Націй звернулася із закликом виділити понад $46 млрд на 2024 рік для допомоги постраждалим від гуманітарних криз по всьому світу, зокрема у війні в Ізраїлі та в Україні

Про це пише Reuters.

У своєму глобальному огляді гуманітарної ситуації на 2024 рік Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявило, що майже 300 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги наступного року через збройні конфлікти, надзвичайні кліматичні ситуації та економічні фактори.

Голова ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що інші організації, включаючи Червоний Хрест і національні товариства Червоного Хреста, звернулися з власними зверненнями щодо фінансування.

"Я думаю, що Близький Схід в цілому, Газа і Західний берег, ймовірно, будуть зоною найбільшої потреби. Але Україна переживає надзвичайно важкі часи та війну, яка відновиться повним розпалом наступного року. Цьому буде потрібно багато уваги", - наголосив представник ООН.

Повідомляється, що гуманітарна система зіткнулася з серйозною фінансовою кризою, оскільки минулого року було профінансовано трохи більше третини з $57 млрд, необхідних для надання допомоги. В організації описали це як "найгіршу нестачу фінансування за останні роки".

Варто зазначити, що ООН фінансується коштом добровільних внесків держав-членів, а також міждержавних організацій та приватних осіб.

  • Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав продовжене перемир’я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС "проблиском надії", але попередив, що цього недостатньо для задоволення потреб населення Гази.
Україна
ООН
Ізраїль
Війна з Росією
гуманітарна катастрофа
гуманітарна допомога
Війна в Ізраїлі
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