ООН просить у країн-членів $46 млрд на гуманітарні потреби у 2024 році

Про це пише Reuters.

У своєму глобальному огляді гуманітарної ситуації на 2024 рік Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявило, що майже 300 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги наступного року через збройні конфлікти, надзвичайні кліматичні ситуації та економічні фактори.

Голова ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що інші організації, включаючи Червоний Хрест і національні товариства Червоного Хреста, звернулися з власними зверненнями щодо фінансування.

"Я думаю, що Близький Схід в цілому, Газа і Західний берег, ймовірно, будуть зоною найбільшої потреби. Але Україна переживає надзвичайно важкі часи та війну, яка відновиться повним розпалом наступного року. Цьому буде потрібно багато уваги", - наголосив представник ООН.

Повідомляється, що гуманітарна система зіткнулася з серйозною фінансовою кризою, оскільки минулого року було профінансовано трохи більше третини з $57 млрд, необхідних для надання допомоги. В організації описали це як "найгіршу нестачу фінансування за останні роки".

Варто зазначити, що ООН фінансується коштом добровільних внесків держав-членів, а також міждержавних організацій та приватних осіб.