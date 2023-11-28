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Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом недостатньо для задоволення потреб Гази у допомозі, - генсек ООН

28 листопада, 2023 вiвторок
06:53
Світ Антоніу Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав продовжене перемир’я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС "проблиском надії", але попередив, що цього недостатньо для задоволення потреб населення Гази

Про це пише Reuters.

"Я дуже сподіваюся, що це дозволить нам ще більше збільшити гуманітарну допомогу людям у Газі, які так сильно страждають, знаючи, що навіть із цим додатковим часом буде неможливо задовольнити всі потреби населення", - сказав Гутерріш журналістам.

Зазначається, що ООН доставляє гуманітарну допомогу в Газу через прикордонний пункт Рафах з Єгипту. Організація Об'єднаних Націй також хоче отримати можливість використовувати контрольований Ізраїлем прикордонний пункт Керем Шалом для цих потреб.

"Я щиро сподіваюся, що стане можливим мати інші пункти пропуску, тому що вони полегшать розподіл, а також контроль з боку ізраїльської сторони. Тому я дуже сподіваюся, що це станеться", - додав генсек.

Тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом та звільнення заручників

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях. Пізніше про готовність до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем заявив і лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників. Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

Днем пізніше представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.

Проте все ж уночі суботи 25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.

У неділю, 26 листопада, бойовики терористичного угруповання ХАМАС передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.

Також у своєму зверненні до військ начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові повернуться до боротьби з ХАМАСом "з рішучістю", як тільки припиниться перемир'я в секторі Газа.

Того ж дня ХАМАС передав третю партію заручників у складі 14 ізраїльтян та 3 громадян Таїланду.

Пізніше ХАМАС підтвердив, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди. Станом на вечір 27 листопада ХАМАС звільнив усіх 50 заручників, про які сторони домовлялись в рамках 4-денного перемир'я.

ООН
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Хамас
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