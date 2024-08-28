Основна мета росіян - створити південний фланг на Покровському напрямку, - військовий експерт Коваленко

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Ми знаходимось в стадії стратегії оборонного типу, мета якої виснаження ворога. Як можна виснажувати ворога? Виснажувати ворога можна перетворюючи кожен метр нашої території для них на пекло, щоб вони втрачали набагато більше ресурсів, аніж ми, кожен населений пункт, кожне село повинне перетворюватись для них на пекло і фактично частково так воно і є. Часів Яр перетворився для них на пекло, Роботинський виступ перетворився для них на пекло, Сіверський напрямок - це пекло для них. Знову ж таки Серебрянське лісництво, Лимано-Куп’янська вісь - у них багато є таких локацій, де вони втрачають величезну кількість ресурсу і не можуть ніяк досягти якогось успіху", - сказав він.

Військовий експерт зазначив, що є ділянки, які перетворились для ворога на “м’ясорубку”.

"У свою чергу Торецько-Покровський напрямок, він дисонуючий, насправді дисонуючий, є деякі локації, де для росіян, дійсно, там м’ясорубка повна. Наприклад, Гродівка, вона перетворилась для них дійсно на м’ясорубку, Воздвиженка - м’ясорубка. Зараз вони намагаються вийти на Селидове, штурмують Селидове, але і воно для них перетворилося у м’ясорубку. Новогродівку, так, їм там було важко проходити, але Новогродівка не перетворилась в те пекло, яким вона могла стати, так само, як і Очеретине. А Карлівка, біля Карлівського водосховища перетворилось на це пекло, вони нічого не можуть зараз із ним зробити, вони постійно штурмують Карліку, але результат у них ми бачимо, що нульовий. Вони намагаються зараз її обійти саме рухом вже від Новогродівки на південь. І ось багато дисонансів тут, і треба розуміти, розбиратися, хто винен у цих дисонансах, які виникають. Тому що десь це дійсно потужна оборона (з боку ЗСУ, - ред.), а десь, м’яко кажучи, щось відбувається дуже дивне", - каже Коваленко.

Він також озвучив свій прогноз стосовно Покровського напрямку.

"На мій погляд, зараз основна мета росіян створити південний фланг після того, як вони зайшли у Новогродівку, бо якщо вони продовжать свій рух безпосередньо в напрямку на Покровськ, то в них виникає проблема південного та північного флангу. Північний фланг у них більш-менш там зав’язаний на Очеретине те ж саме, траса 0511, Воздвиженка, вони за нього не так переймаються, особливо з урахуванням Торецької агломерації, де зараз точаться бої. А от південний фланг, особливо з урахуванням не тільки Селидове, а з урахуванням Гірник, Ізмайлівка, Курахівка, Зоряне, тобто вони переймаються тим, що там може бути прорив через Карлівське водосховище і на північ від річки Вовча. І тоді серйозний потенціал росіян може опинитись в оточенні, тому вони будуть займатись зараз формуванням південного флангу, і це займе деякий час, тобто сам основний наступ на Покровськ може бути відтермінований десь до кінця вересня, до початку жовтня. Хоча непердбачуваність і нехтування людським ресурсом з боку російських командирів ми зустрічали вже неодноразово, бо зараз у них взагалі переугруповання вони проводять, вони постійно створюють умови для наступальних дій, постійно у них інтенсивність в тому чи іншому напрямку, тому цілком можливо, вони спробують одразу і на Покровський напрямок продовжувати рух, хоча знову ж таки без формування південного флангу розпочинати повноцінні наступ та штурм Покровська вони не наважаться", - розповів експерт.