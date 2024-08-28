Росіяни зрозуміли мету маневру на Курщині, незабаром можливі бої за Покровськ, - військовий експерт Ступак

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни зрозуміли, з якою метою проводиться відволікаючий маневр у Курській області, і вони не перекидали свої сили з Покровського напрямку. Навпаки, цей напрямок тільки посилюють. Можливо, вже наступного тижня або через тиждень, ми побачимо перші бої за місто Покровськ. На жаль, росіяни просуваються вперед. Якщо взимку вони були за 50 кілометрів від Покровська, то зараз вже майже дійшли до міста", - зауважив Ступак.

За словами військового експерта, виникають питання до місцевої влади Покровська.

"Ці питання першими озвучили саме військові. Вони зазначають, що у Покровську спостерігають те саме, що відбувалося в Бахмуті, Соледарі, Авдіївці, Мар'їнці та інших містах: замість будівництва фортифікаційних споруд кошти витрачали на благоустрій міста. Як результат, росіяни наблизилися", - наголосив Ступак.

За добу 27 серпня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення: окупаційна армія продовжує штурмувати позиції українських захисників.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що на Покровському напрямку противник сконцентрував усі основні зусилля.



