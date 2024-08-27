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За добу на фронті відбулося 85 боєзіткнень, з них 25 на Покровському напрямку

Ольга Бабишена
27 серпня, 2024 вiвторок
17:31
Війна з Росією ЗСУ генштаб війна з Росією

За добу вівторка, 27 серпня, на фронті відбулося 85 бойових зіткнень: окупаційна армія продовжує штурмувати позиції українських захисників

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00. 

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Сопич, Бачівськ, Порохонь, Покровка, Краснопілля, Дмитрівка, Сидорівка, Уланове, Орлівка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Ворожбі, Есмані, Вільній Слободі, Атинському, Горілому та Безсалівці.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник штурмує оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська. Ворожа атака досі триває. До того ж росіяни запустили НАРи у бік Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 15 наступальних дій біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. На цей час продовжуються сім атак. Також російські окупанти завдали п’ять авіаударів по Сеньковому, Куп'янську-Вузловому, Синьківці та Петропавлівці.

На Лиманському напрямку противник сім разів штурмував неподалік Дружелюбівки, Невського та Новосадового. Вмілими діями українських захисників ворог був зупинений.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили атаку росіян поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку ворог наступав у бік Григорівки, Андріївки та Кліщіївки, у результаті шести боєзіткнень - зазнав поразки.

На Торецькому напрямку загарбники дев’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька та Нью-Йорка. Успіху не мали.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 25 штурмових дій у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новоолександрівка, Михайлівка, Новогродівка та Селидове. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 24 атаки, один бій досі продовжується. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюють.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 11 разів. Дев'ять спроб просунутися відбито, дві - тривають поблизу Карлівки.

На Времівському напрямку противник п’ять разів безрезультатно штурмував наші позиції біля Водяного та Пречистівки.

На Оріхівському напрямку ворог тричі здійснив наступальні дії поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Українські захисники відбили усі атаки.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи позиції наших підрозділів. Залучивши авіацію, скинули п’ять КАБів по районах Садового та Тягинки.

На інших напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

  • У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА та ракетами. Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили 5 ворожих ракет та 60 безпілотників. 
Теги:
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
Покровськ
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