Нічна атака РФ: сили ППО вночі знищили 5 ворожих ракет та 60 дронів
У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА та ракетами. Станом на 9:00 сили протиповітряної оборони збили 5 ворожих ракет та 60 безпілотників
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
У ніч на вівторок 27 серпня радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу ворога, серед них 10 ракет та 81 ударних БПЛА:
- три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл. - РФ;
- балістична ракета "Іскандер-М" із Криму;
- крилата ракета "Іскандер-К" із Воронезької обл. - РФ;
- п'ять крилатих ракет Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл. - РФ;
- 81 ударний БПЛА типу "Shahed" із Єйська та Курської обл. - РФ.
Станом на 9:00 оборонцям неба вдалося знищити 5 крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136".
У Повітряних силах додали, що ще десять ворожих безпілотників локаційно втрачені - ймовірно впали на території України. Також один дрон перетнув кордон із Білоруссю, ще близько десяти досі знаходяться в повітряному просторі України.
Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
- Увечері 26 серпня Росія запустила ударні дрони та рекети по території України: у Кривому Розі окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також є жертви у Запорізькій області.
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