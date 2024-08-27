Нічна атака РФ: сили ППО вночі знищили 5 ворожих ракет та 60 дронів

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У ніч на вівторок 27 серпня радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу ворога, серед них 10 ракет та 81 ударних БПЛА:

три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл. - РФ;

балістична ракета "Іскандер-М" із Криму;

крилата ракета "Іскандер-К" із Воронезької обл. - РФ;

п'ять крилатих ракет Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл. - РФ;

81 ударний БПЛА типу "Shahed" із Єйська та Курської обл. - РФ.

Станом на 9:00 оборонцям неба вдалося знищити 5 крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136".

У Повітряних силах додали, що ще десять ворожих безпілотників локаційно втрачені - ймовірно впали на території України. Також один дрон перетнув кордон із Білоруссю, ще близько десяти досі знаходяться в повітряному просторі України.

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.