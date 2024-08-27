Росіяни атакують цілодобово: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що на Покровському напрямку противник сконцентрував усі основні зусилля
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Хвилюємося за кожного бійця і кожну бійчиню. Ворог абсолютно неадекватний - це варвари, які знищують все навколо. На Покровському напрямку противник сконцентрував усі основні зусилля. Росіяни атакують цілодобово, використовуючи всі наявні види зброї", - зауважив Цехоцький.
За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, у кожного підрозділу є визначена задача, командування ЗСУ уважно слідкує за виконанням завдань.
"За минулу добу тільки на нашій ділянці було ліквідовано близько 100 окупантів. Сьогодні за ранок ми вже ліквідували близько 20 окупантів. І це тільки наша бригада, і тільки на нашій ділянці", - наголосив Цехоцький.
- Протягом минулої доби 27 серпня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком залишається Покровський.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1280 військових. Сили оборони знищили 12 танків, а також збили 120 дронів і 103 ракети.
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