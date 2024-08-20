"Останні три дні артилерія не змовкає": військова журналістка Прудкова про ситуацію на Покровському напрямку
Військова журналістка, кінематографістка, волонтерка Ірина Прудкова розповіла про ситуацію у Покровську на Донеччині
Про це вона повідомила у етері Еспресо.
"Останні три дні це артилерія не замовкає зовсім, є маленькі режими тиші, але вони настільки маенькі, що між ними ти чуєш, як падають у районі авіабомби. Як ми розуміємо штурми починаються і о 5 ранку, і о 7 ранку. Окрім цього ракети, сьогодні вночі дві ракети по Покровську прилетіли. Був розбитий один із соціальних об’єктів, і пострадали 12 багатоповерхівок, добре, що без загиблих та важкопостраждалих. Закриваються великі магазини", - розповіла вона.
Ірина Прудкова розповіла, що є багато різних варіантів, щоб евакуюватися з міста, але жителі не поспішають.
"Можливостей евакуації безліч, варіантів по пунктах прийому біженців теж багато. Я все це порівнюю з Маріуполем, у якого таких варіантів Зовсім не було. Тому я зараз весь час закликаю до евакуації, тому що до Мирнограда, якщо я не помиляюсь, залишилось 4 кілометра і це 1-2, максимум 3 дні, а до Покровська на вчорашній вечір це було 7-8 кілометрів - це по супутниковій мапі боїв під Мирноградом до околиць Покровська", - зазначила журналістка.
- 20 серпня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що втрата Очеретиного спричинила можливості просування росіян на Покровському напрямку.
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