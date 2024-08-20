Втрата Очеретиного спричинила можливості просування росіян на Покровському напрямку, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Покровському напрямку частково була спричинена тим, що ми дивним чином втратили Очеретине. Ця ділянка оборони мала триматися довго і стабільно. Чому так сталося? Багато чинників можна аналізувати, але втрата Очеретиного дала можливість росіянам просуватися на Покровському напрямку. Так само як ми говорили про Нью-Йорк. Ротацію наших бригад поблизу Нью-Йорка, оскільки цей напрямок був спокійний, ворог використав для активного просування на цій ділянці", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, війна - річ непередбачувана, але врахування різних факторів дозволяє кожній стороні використовувати певні можливості для просування або формування наступальних операцій.

"Сподіваюся, що наше військове керівництво краще враховуватиме ситуацію, робитиме менше помилок і це даватиме результати на лінії фронту. Противник використовує сталу стратегію — перевага в живій силі й техніці та повільне прорізання нашої оборони. Вчора заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що на початку року у противника було 400 тисяч військових на нашій території, зараз 600 тисяч особового складу РФ, до кінця року може бути 800 тисяч окупантів, які діють на лінії фронту. Це свідчить про те, що динаміка нарощування живої сили противника продовжується, а з нашого боку мобілізація не дає того результату, на який ми очікували", - наголосив Згурець.

Журналістка Наталія Бірюкова зазначила, що відсьогодні у Мирнограді діє заборона на роботу магазинів та громадського транспорту.

У двох прифронтових містах Донецької області - Мирнограді й Селидовому - з 19 серпня діє новий час комендантської години.



