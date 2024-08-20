До фронту 6 кілометрів: журналістка Бірюкова про ситуацію в Мирнограді

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"У Мирнограді ночувати вже дуже небезпечно, у Покровську теж ніч була гучною. На вчора у Мирнограді залишалося 16 тисяч людей, і близько 700 дітей. До початку повномасштабного вторгнення у Мирнограді мешкало 47 тисяч людей. На початок серпня в місті ще залишалося 2500 дітей", - пояснила Бірюкова.

За словами журналістки, люди активно виїжджають з Мирнограда тому, що місто зазнає великих руйнувань.

"У Мирнограді вже дуже гучно, і залишатися тут небезпечно. Критична інфраструктура продовжує функціонувати. Влада залишається на місці, але відсьогодні діє заборона на роботу всіх магазинів та громадського транспорту. Лікарні перевозять, залишаються лише лікарі, які можуть надавати першу допомогу при пораненнях, а також певна кількість працівників комунальних служб", - зазначила Бірюкова.

Журналістка також додала, що станом на вчора відстань від Мирнограда до лінії фронту становила близько 6 кілометрів.

"На Донеччині вже давно чують вибухи, але артилерійські обстріли – це зовсім інше. Місто виглядає так, ніби вся зелена трава і всі дерева стали білими, тому що будівельне сміття після вибухів осідає на них з кожного пошкодженого будинку", - наголосила Бірюкова.