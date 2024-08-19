"Лишились лічені дні": в Мирнограді закрили ринки та магазини і евакуюють підприємства

Про це розповів виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в етері "Радіо Донбас.Реалії".

"Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення... Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли", - заявив Третяк.

За його словами, у місті почали закривати магазини й аптеки, а обстріли в місті "вже є і вдень, коли люди на вулицях". Також у Мирнограді діє посилена комендантська година: з 15:00 до 11:00.

Водночас Третяк закликав всіх мешканців, прилеглих до лінії фронту територій, а особливо родини з дітьми й маломобільними родичами, не зволікати з евакуацією і найближчим часом виїхати у більш безпечні регіони України.