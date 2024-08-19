"Лишились лічені дні": в Мирнограді закрили ринки та магазини і евакуюють підприємства
Місцева влада Мирнограда Донецької області ухвалила рішення про евакуацію установ і підприємств міста, а також про закриття магазинів і ринків
Про це розповів виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в етері "Радіо Донбас.Реалії".
"Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення... Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли", - заявив Третяк.
За його словами, у місті почали закривати магазини й аптеки, а обстріли в місті "вже є і вдень, коли люди на вулицях". Також у Мирнограді діє посилена комендантська година: з 15:00 до 11:00.
Водночас Третяк закликав всіх мешканців, прилеглих до лінії фронту територій, а особливо родини з дітьми й маломобільними родичами, не зволікати з евакуацією і найближчим часом виїхати у більш безпечні регіони України.
- У двох прифронтових містах Донецької області - Мирнограді й Селидовому - з 19 серпня діє новий час комендантської години.
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