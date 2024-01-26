Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Падіння Іл-76 у РФ: РосЗМІ опублікували списки людей, яких планували обміняти, - Координаційний штаб

Падіння Іл-76 у РФ: РосЗМІ опублікували списки людей, яких планували обміняти, - Координаційний штаб

26 січня, 2024 п'ятниця
23:10
Війна з Росією

Представники Координаційного штабу зустрілися з родичами військовополонених через збиття літака РФ, на борту якого могли бути українці

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

На зустрічі були присутні очільник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко, секретар координаційного штабу Дмитро Усов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов та керівник Об’єднаного центру Служби безпеки України Андрій Пастернак.

Головною темою обговорення стала заява Росії щодо присутності на борту російського військового літака Іл-76М збитого в Білгородській області 24 січня українських полонених.

Очільник Координаційного штабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі достовірна та вичерпна інформація щодо того, хто міг насправді перебувати на борту, відсутня.

"Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей, - зазначив начальник ГУР МОУ. - Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань".

Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіакатастрофи від світової громадськості.

"Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби зʼясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку", - зазначив він.

За словами Андрущенка, для збору інформації необхідно більше часу, наголосивши, що Службою безпеки України, на виконання рішення Коордштабу були виконані усі необхідні заходи для забезпечення режиму тиші на місці проведення обміну.

Дмитром Усов зазначив, що на неодноразові звернення росіяни відповідали з великою затримкою та з посиланням на один зі списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.

Водночас опитані родичі українських Оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

За словами представників Координаційного штабу, родини військовополонених будуть проінформовані про долю своїх рідних, щойно уповноважені органи володітимуть чіткою та достовірною інформацією.

"Координаційний штаб наполягає на всебічному та компетентному міжнародному розслідуванні цієї події та зробить все можливе, аби правда була встановлена", - йдеться у повідомленні.

  • У п'ятницю, 26 січня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 77 полеглих оборонців.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
СБУ
Кирило Буданов
Читайте також:
Угорщина
25 січня, 2024 четвер
В Угорщині спецслужби повідомили про запобігання держперевороту в країні
Дмитро Медведєв
23 січня, 2024 вiвторок
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
Роберт Фіцо
23 січня, 2024 вiвторок
"Фіцо дуже швидко змінить позицію": журналіст Сієрант нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.3
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 січня
23:04
Василь Ломаченко
Ексчемпіон світу дав обнадійливий прогноз для кар'єри Ломаченка
22:52
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди": вибухи прогриміли у Кропивницькому. Ситуація ввечері 26 січня
22:43
Антон Дудік
Англійський клуб підписав контракт з 19-річним українцем
22:43
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Колосальні втрати противника, просування ЗСУ та секретні розробки ударів по території РФ. Воєнні підсумки тижня
22:41
Михайло Радуцький
Рада внесе правки в законопроєкт, згідно з яким репродуктивні клітини військових зберігатимуться навіть після їхньої загибелі
22:10
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Спільнота бізнесу: Зеленський анонсував Всеукраїнську економічну платформу
22:06
Ядерна безпека
США розмістять ядерну зброю у Великій Британії через РФ, - The Telegraph
21:59
Сирський заявив про наступальні дії РФ в напрямку Сіверська
21:30
Ексклюзив
Валерій Чалий
Наступної зими для РФ може бути зручний період здійснити провокацію щодо країни ЄС, - Чалий
21:24
Віктор Ляшко
В Україні є 17 штамів COVID-19, - голова МОЗ
21:12
ООН
ООН звільнила кількох співробітників свого агентства в Палестині через причетність до вторгнення в Ізраїль
20:55
Саміт ЄС, Шарль Мішель
Президент Євроради Мішель зняв свою кандидатуру на виборах до Європарламенту
20:32
Прапор США
В Алабамі вперше ув'язненого стратили з використанням азоту, в ООН відреагували
20:15
Зруйнований будинок, Дніпропетровщина
єВідновлення запустило опцію відбудови зруйнованого через агресію РФ будинку на власній ділянці
20:12
Олександр Усик
WBC ухвалила важливе рішення щодо реваншу Усика та Ф'юрі
20:06
OPINION
Імператор Олександр I у дворі будинку Талейрана в Парижі
Культур-дилери
20:00
Рубль
"У Херсоні є цінники в рублях": росіяни запустили фейк
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 702-го дня війни: зупинка російського НПЗ після атаки дронів та нова розробка, яка допоможе ЗСУ нищити ворога
19:45
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Протягом доби на фронті відбулося 94 боєзіткнення, Сили оборони відбили 63 атаки, - Генштаб
19:36
Відбудова моста. Чернігівщина
Біля Чернігова за унікальною технологією відбудують міст, який зруйнували росіяни
19:35
Новак Джокович
Джокович вперше з 2018 року програв на Australian Open та не вийшов до фіналу
19:32
Оновлено
Беньямін Нетаньягу
Суд ООН зобов'язав Ізраїль запобігати загибелі цивільних у Газі. Нетаньягу відреагував
19:28
Ілюстративне фото
В окупованому Бердянську розпочали підготовку до "виборів президента РФ": голосувати дозволять без паспорта і прописки
19:23
Оновлено
Марлон Гомес
"Шахтар" купив футболіста молодіжної збірної Бразилії
19:12
Ексклюзив
Ракети Precision Strike Missile (PrSM)
У Львові, ймовірно, з'явиться нова система захисту неба з вогневим ураженням, - директор компанії "Піранья Тех" Момот
19:12
Ексклюзив
Донеччина
Дивні речі трапляються у нашій області: депутат Дружківської міськради про тягар оподаткування бізнесу на прифронтовій території
18:59
Андрій Коваленко
"Не може існувати світ, в якому війна десь далеко": лейтенант ЗСУ відреагував на скандал з відпочинком блогера на Мальдівах
18:47
Ексклюзив
ЗСУ. ППО
РЛС зможуть самостійно бачити ціль і направляти зброю: директор компанії "Піранья Тех" про нову розробку компанії
18:39
Оновлено
Невідомий вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета
У Кривому Розі затримали чоловіка, який вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета
18:31
Apple
Apple дозволить користувачам у ЄС завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів
18:17
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Путін назвав кількість російських військових, які перебувають в Україні
18:16
Оновлено
Скарга ексрозвідника Червінського на бездіяльність ДБР: суд відхилив апеляцію у справі
18:15
російські війська
РФ перекидає на кордон з Україною прикордонників з окупованої Абхазії, - ГУР
18:11
Огляд
"Догмен"
"Ґолда" проти "Гризельди": що подивитися на вихідних
18:10
На фото: "Портрет фройляйн Лізер" Густава Клімта
У Відні знайшли картину Густава Клімта, яка майже 100 років вважалась втраченою
18:10
Журналіста WSJ Гершковича залишили під вартою
Російський суд продовжив термін утримання під вартою репортера WSJ
18:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Некроманти й убивці. Чи були полонені на борту Іл-76?
17:49
З прифронтового Торецька евакуювали чотирьох людей, серед них – 8-річний хлопчик
17:39
Ексклюзив
У Defense Express пояснили, що собою являє імітатор ядерного вибуху, про який активно говорять пропагандисти РФ
17:37
Швеція - НАТО
США розкритикували Угорщину через затримку ратифікації вступу Швеції в НАТО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV