Падіння Іл-76 у РФ: РосЗМІ опублікували списки людей, яких планували обміняти, - Координаційний штаб

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

На зустрічі були присутні очільник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко, секретар координаційного штабу Дмитро Усов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов та керівник Об’єднаного центру Служби безпеки України Андрій Пастернак.

Головною темою обговорення стала заява Росії щодо присутності на борту російського військового літака Іл-76М збитого в Білгородській області 24 січня українських полонених.

Очільник Координаційного штабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі достовірна та вичерпна інформація щодо того, хто міг насправді перебувати на борту, відсутня.

"Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей, - зазначив начальник ГУР МОУ. - Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань".

Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіакатастрофи від світової громадськості.

"Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби зʼясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку", - зазначив він.

За словами Андрущенка, для збору інформації необхідно більше часу, наголосивши, що Службою безпеки України, на виконання рішення Коордштабу були виконані усі необхідні заходи для забезпечення режиму тиші на місці проведення обміну.

Дмитром Усов зазначив, що на неодноразові звернення росіяни відповідали з великою затримкою та з посиланням на один зі списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.

Водночас опитані родичі українських Оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

За словами представників Координаційного штабу, родини військовополонених будуть проінформовані про долю своїх рідних, щойно уповноважені органи володітимуть чіткою та достовірною інформацією.

"Координаційний штаб наполягає на всебічному та компетентному міжнародному розслідуванні цієї події та зробить все можливе, аби правда була встановлена", - йдеться у повідомленні.