"Потрібно встановити чіткі факти": Зеленський заслухав доповіді Умєрова, Залужного, Шаптали, Буданова та Малюка щодо падіння Іл-76 у РФ

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", - сказав Зеленський.

За його словами потрібно встановити всі чіткі факти.

"Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем. Факти – це головне слово зараз. Заслухав головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні", - заявив Зеленський.