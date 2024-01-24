"Потрібно встановити чіткі факти": Зеленський заслухав доповіді Умєрова, Залужного, Шаптали, Буданова та Малюка щодо падіння Іл-76 у РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ через падіння Іл-76 у Росії
Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
"Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", - сказав Зеленський.
За його словами потрібно встановити всі чіткі факти.
"Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем. Факти – це головне слово зараз. Заслухав головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні", - заявив Зеленський.
- У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76. У міноборони РФ заявили, що на борту літака нібито були українські військовополонені, який доправляли на обмін.
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