Партизани "Атеш" розвідали локації систем ППО поблизу Москви

Про це рух повідомив у Telegram.

"Наші агенти розвідали місця розміщення систем протиповітряної оборони, які закривають небо підлітами до Москви", - зазначають партизани.

За їхніми словами, одну з таких точок ППО вони виявили в Калузькій області - за 100 км від російської столиці. Водночас окупанти розмістили там радіолокаційну систему "Каста-2Е2", яку використовують як елемент систем ППО для моніторингу повітряного простору.

"Виявлення та знищення таких об'єктів показує, що злочинний режим далеко не беззахисний і його кінець зовсім близько", - наголошують в "Атеш".