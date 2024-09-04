Партизани "Атеш" розвідали локації систем ППО поблизу Москви
Партизанський рух "Атеш" розвідав місце розташування російських систем протиповітряної оборони, які захищають небо неподалік Москви
Про це рух повідомив у Telegram.
"Наші агенти розвідали місця розміщення систем протиповітряної оборони, які закривають небо підлітами до Москви", - зазначають партизани.
За їхніми словами, одну з таких точок ППО вони виявили в Калузькій області - за 100 км від російської столиці. Водночас окупанти розмістили там радіолокаційну систему "Каста-2Е2", яку використовують як елемент систем ППО для моніторингу повітряного простору.
"Виявлення та знищення таких об'єктів показує, що злочинний режим далеко не беззахисний і його кінець зовсім близько", - наголошують в "Атеш".
- 3 вересня повідомлялось, що агенти партизанського руху "Атеш" фіксують зміни у настроях жителів Криму, які нібито побоюються, що операція ЗСУ на Курщині може повторитися на півострові.
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