Партизани надали координати заводу в Криму, де окупанти ремонтують свої кораблі

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що завод розташований в окупованому Севастополі у Кілен-бухті. Це підприємство є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом кораблів усіх видів - від фрегатів до малих десантних кораблів.

Координати: 44.610753, 33.559730.

"Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів ЧФ РФ. Ймовірно, відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України", - написали партизани.