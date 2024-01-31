Партизани надали координати заводу в Криму, де окупанти ремонтують свої кораблі
Партизанський рух "Атеш" оприлюднив координати 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі, де росіяни ремонтують власні судна
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що завод розташований в окупованому Севастополі у Кілен-бухті. Це підприємство є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом кораблів усіх видів - від фрегатів до малих десантних кораблів.
Координати: 44.610753, 33.559730.
"Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів ЧФ РФ. Ймовірно, відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України", - написали партизани.
- Раніше стало відомо, що у тимчасово окупований Севастополь прибув російський великий десантний корабель. Ймовірно, росіяни виведуть його на бойове чергування.
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