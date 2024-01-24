В окупований Севастополь прибув великий десантний корабель РФ, - "Атеш"

Про це пише партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що корабель проєкту 775 прибув до пам'ятника Графської пристані.

Після прибуття корабель розвертали та накривали маскуванням. Найімовірніше, незабаром він виконуватиме бойове чергування.

"Примітно, що Сили оборони України вже мали досвід зі знищенням цього типу корабля, а саме "Новочеркаськ" (БДК-46) 26 грудня 2023 року", - повідомили партизани.