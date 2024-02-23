Партизани показали місце швартовки військових кораблів РФ у Новоросійську

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольському Спротиву вдалось зафіксувати місце швартовки військових кораблів у порту Новоросійська, склади та процес завантаження військовим вантажем", - написав він.

"#НашіОчіВсюду переказують палкий привіт росіянам та готуються зустрічати все це в портах Приазов’я", - додав Андрющенко.