Партизани показали місце швартовки військових кораблів РФ у Новоросійську
У порту Новоросійська партизани зняли на відео місце швартовки військових кораблів РФ та процес завантаження їх військовим вантажем
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріупольському Спротиву вдалось зафіксувати місце швартовки військових кораблів у порту Новоросійська, склади та процес завантаження військовим вантажем", - написав він.
"#НашіОчіВсюду переказують палкий привіт росіянам та готуються зустрічати все це в портах Приазов’я", - додав Андрющенко.
- Уранці середи, 14 лютого, у Чорному морі українські захисники спільно з ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
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