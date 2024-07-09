Партизани провели диверсію на залізниці, яка зв'язує РФ та окуповану частину Донеччини
У Ростовській області РФ представники українського підпілля влаштували диверсію на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області
Про це повідомили в тг-каналі "Атешу".
Зазначається, що їхній агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону - Маріуполь, яка розміщена біля населеного пункту Шахти.
"Це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію та Донецьку область України, відповідно активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій", - підкреслюють представники підпілля.
Також в "Атеш" уточнили координати: 47.679981, 40.186874, та оприлюднили кадри диверсії.
Там наголосили, що продовжують боротьбу з окупантами "всіма силами", та анонсували збільшення кількості диверсій "з кожним днем".
"Військовослужбовцям РФ не варто розслаблятися ні на хвилину, наша помста за ваші злочинні дії буде страшною", - додали в "Атеш".
- Також нещодавно партизанський рух здійснив диверсію на залізниці у російському місті Ярославль, унаслідок чого ускладнено транспортування продукції військового призначення деяких компаній РФ.
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