Партизани провели диверсію на залізниці, яка зв'язує РФ та окуповану частину Донеччини

Про це повідомили в тг-каналі "Атешу".

Зазначається, що їхній агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону - Маріуполь, яка розміщена біля населеного пункту Шахти.

"Це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію та Донецьку область України, відповідно активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій", - підкреслюють представники підпілля.

Також в "Атеш" уточнили координати: 47.679981, 40.186874, та оприлюднили кадри диверсії.

Там наголосили, що продовжують боротьбу з окупантами "всіма силами", та анонсували збільшення кількості диверсій "з кожним днем".

"Військовослужбовцям РФ не варто розслаблятися ні на хвилину, наша помста за ваші злочинні дії буде страшною", - додали в "Атеш".