"Важливий логістичний вузол": партизани влаштували диверсію на залізниці у російському Ярославлі

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "Полянки"", - йдеться у дописі.

Зазначається, що йдеться про "пригальмування" транспортування продукції таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибинський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Промінь" і не тільки.

В "Атеш" зазначили, що місто Ярославль є важливим логістичним вузлом, що використовується Росією у військових цілях на тлі війни проти України.

Там також додали, що до лав підпільників долучається все більше росіян.

"Вони активно борються проти існуючого рашистського ладу в їхній країні. Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму", - наголосили партизани.