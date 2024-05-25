"Важливий логістичний вузол": партизани влаштували диверсію на залізниці у російському Ярославлі
У російському місті Ярославль партизанський рух здійснив диверсію на залізниці, унаслідок чого ускладнено транспортування продукції військового призначення деяких компаній РФ
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "Полянки"", - йдеться у дописі.
Зазначається, що йдеться про "пригальмування" транспортування продукції таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибинський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Промінь" і не тільки.
В "Атеш" зазначили, що місто Ярославль є важливим логістичним вузлом, що використовується Росією у військових цілях на тлі війни проти України.
Там також додали, що до лав підпільників долучається все більше росіян.
"Вони активно борються проти існуючого рашистського ладу в їхній країні. Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму", - наголосили партизани.
- Також нещодавно партизанський рух "Атеш" провів диверсійні дії у Смоленську. Так, партизани послабили російську систему протиповітряної оборони в регіоні.
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