Послабили систему ППО: "Атеш" провів диверсію у Смоленську

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що один з агентів партизанського руху знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв'язку в населеному пункті Станички біля Смоленська.

Унаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС Росії, які були розміщені на цій вежі.

"Можливі порушення стійкості системи військового управління регіоні. Помітно ослабне система ППО росіян у регіоні, що дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу", - додали партизани.