Послабили систему ППО: "Атеш" провів диверсію у Смоленську
Партизанський рух "Атеш" провів диверсійні дії у Смоленську. Так, партизани послабили російську систему протиповітряної оборони в регіоні
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що один з агентів партизанського руху знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв'язку в населеному пункті Станички біля Смоленська.
Унаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС Росії, які були розміщені на цій вежі.
"Можливі порушення стійкості системи військового управління регіоні. Помітно ослабне система ППО росіян у регіоні, що дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу", - додали партизани.
- Партизанський рух "Атеш" фіксує зміцнення Росією військово-морської бази Чорноморського флоту в Новоросійську.
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