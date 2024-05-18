РФ зміцнює військово-морську базу в Новоросійську, - "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що російські окупанти встановлюють різні засоби оборони проти морських безпілотників. Крім цього вони використовують підводні мережі та плавучі бар'єри, які, ймовірно, повинні перешкодити атаці дронів.

Крім того, російська армія нарощує засоби ППО та РЛС на базі Чорноморського флоту.

"Незважаючи на всі зусилля росіян, Сили оборони України продовжують вражати цілі у Новоросійську, як це сталося 17 травня", - додали партизани.

Фото: Атеш