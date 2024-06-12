Партизани провели диверсію у Московській області та знищили станцію супутникового зв'язку ворога
Партизанський рух "Атеш" провів диверсійні заходи у місті Клин Московської області. Унаслідок цього знищено станцію супутникового зв'язку Р-441 "Злива"
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що станція супутникового зв'язку Р-441 "Злива" знаходилася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин Московської області.
"Ця станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічному та оперативному ланках управління російської армії. Внаслідок знищення цієї станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і як наслідок ослаблено систему ППО усієї Московської області", - пояснили партизани.
Координати: 56.3493465151, 36.797851616.
- Напередодні у російському місті Ярославль партизанський рух здійснив диверсію на залізниці, унаслідок чого ускладнено транспортування продукції військового призначення деяких компаній РФ.
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