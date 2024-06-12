Партизани провели диверсію у Московській області та знищили станцію супутникового зв'язку ворога

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що станція супутникового зв'язку Р-441 "Злива" знаходилася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин Московської області.

"Ця станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічному та оперативному ланках управління російської армії. Внаслідок знищення цієї станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і як наслідок ослаблено систему ППО усієї Московської області", - пояснили партизани.

Координати: 56.3493465151, 36.797851616.