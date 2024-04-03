Партизани розвідали кораблі Чорноморського флоту РФ в Новоросійську

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що значну частину військових кораблів із Криму окупанти перекинули до Новоросійська.

"Крім цього, під час розвідки було виявлено безліч вантажних суден у Цемеській бухті, які використовуються не лише в цивільних, а й у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

Водночас ворог посилює район різними засобами протиповітряної оборони, "залишаючи беззахисними інші регіони".