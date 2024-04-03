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Головна Війна з Росією Партизани розвідали кораблі Чорноморського флоту РФ в Новоросійську

Партизани розвідали кораблі Чорноморського флоту РФ в Новоросійську

3 квітня, 2024 середа
09:30
Війна з Росією корабель рф

Партизанський рух "Атеш" зафіксував "залишки" кораблів Чорноморського флоту Росії в Новоросійську. Деякі вантажні судна РФ використовує у військових цілях

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що значну частину військових кораблів із Криму окупанти перекинули до Новоросійська.

"Крім цього, під час розвідки було виявлено безліч вантажних суден у Цемеській бухті, які використовуються не лише в цивільних, а й у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

Водночас ворог посилює район різними засобами протиповітряної оборони, "залишаючи беззахисними інші регіони".

  • 2 квітня повідомлялось, що росіяни перекинули нові системи ППО для захисту Кримського мосту.

Теги:
корабель
російська армія
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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