Партизани розвідали кораблі Чорноморського флоту РФ в Новоросійську
Партизанський рух "Атеш" зафіксував "залишки" кораблів Чорноморського флоту Росії в Новоросійську. Деякі вантажні судна РФ використовує у військових цілях
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що значну частину військових кораблів із Криму окупанти перекинули до Новоросійська.
"Крім цього, під час розвідки було виявлено безліч вантажних суден у Цемеській бухті, які використовуються не лише в цивільних, а й у військових цілях", - йдеться у повідомленні.
Водночас ворог посилює район різними засобами протиповітряної оборони, "залишаючи беззахисними інші регіони".
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