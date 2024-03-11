Партизани виявили в готелі у Луганську місце дислокації російських військових, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" виявили місце дислокації російських військових у тимчасово окупованому Луганську - це один з місцевих готелів
Про це повідомляється у telegram-каналі руху спротиву "Атеш".
"Нашим агентам вдалося розвідоми, що в місті Луганськ по вулиці Оборонній 12а в готелі "Турист" розміщений особовий склад так званої "Народної міліції ЛНР" і збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.
Партизани зазначили, що росіяни знову розмістили окупантів у житловій забудові, щоб у майбутньому звинуватити Сили оборони в руйнуванні цивільної інфраструктури.
Також в "Атеш" наголосили, що координати вже передали Силам оборони.
Фото: Партизанський рух "Атеш"
- 9 березня повідомлялося, що партизани "Атеш" фіксують переміщення мобільних крематоріїв у тимчасово окупованому Сімферополі.
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