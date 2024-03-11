Партизани виявили в готелі у Луганську місце дислокації російських військових, - "Атеш"

Про це повідомляється у telegram-каналі руху спротиву "Атеш".

"Нашим агентам вдалося розвідоми, що в місті Луганськ по вулиці Оборонній 12а в готелі "Турист" розміщений особовий склад так званої "Народної міліції ЛНР" і збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що росіяни знову розмістили окупантів у житловій забудові, щоб у майбутньому звинуватити Сили оборони в руйнуванні цивільної інфраструктури.

Також в "Атеш" наголосили, що координати вже передали Силам оборони.

Фото: Партизанський рух "Атеш"