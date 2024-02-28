Партизани зафіксували у Маріуполі велику кількість російських військових азіатської зовнішності
У середу, 28 лютого, агенти руху спротиву "Атеш" зафіксували велику кількість людей азіатської зовнішності у тимчасово окупованому Маріуполі
Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".
"Агенти "Атеш" фіксують у Маріуполі велику кількість людей азіатської зовнішності. Так, наприклад, на проспекті Будівельників ми зафіксували завантаження значної кількості удмуртів та чувашів у кабіну військової вантажівки", - пише "Атеш".
Партизани наголошують, що рашисти, перш за все, цілеспрямовано прагнуть знищити маленькі народи, які проживають на території РФ.
"Закликаємо всіх жителів Удмуртії і Чувашії, всіх друзів удмуртського і чуваського народу, всіх представників споріднених фінно-угорських народів і захисників малих народів поповнити наші ряди, щоб ви і ваші близькі не постраждали від дій злочинного путінського режиму", - йдеться у повідомленні.
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