Патент на роботу і міграційний облік: окупанти залякують жителів ТОТ, які не мають паспортів РФ
Окупанти залякують жителів тимчасово окупованих територій, які не отримали російське громадянство
Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами окупанти постійно нагадують жителям ТОТ, що з 1 липня скасовується "спрощений порядок" отримання російського паспорта.
"Попереджають, що мешканці, які паспорта не отримають, мають оформити посвідку на проживання, пройти дактилоскопію (дослідження відбитків пальців, - ред) та стати на міграційний облік", - написав Федоров.
Також від українців, які не взяли паспорти РФ вимагають оформити патент на роботу та забороняють працювати в бюджетних і комунальних установах, закладах освіти і навіть сфері пасажирських перевезень.
"Головна задача рашистів - витіснити з захоплених територій всіх, хто не визнає окупацію. Головна задача мешканців - дочекатися деокупації", - написав очільник ЗОВА.
- 11 березня повідомлялося, що Кремль намагається зробити інтеграцію тимчасово окупованих територій України до РФ незворотною, тому заселятиме ці землі росіянами й депортуватиме українців.
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