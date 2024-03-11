Патент на роботу і міграційний облік: окупанти залякують жителів ТОТ, які не мають паспортів РФ

Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами окупанти постійно нагадують жителям ТОТ, що з 1 липня скасовується "спрощений порядок" отримання російського паспорта.

"Попереджають, що мешканці, які паспорта не отримають, мають оформити посвідку на проживання, пройти дактилоскопію (дослідження відбитків пальців, - ред) та стати на міграційний облік", - написав Федоров.

Також від українців, які не взяли паспорти РФ вимагають оформити патент на роботу та забороняють працювати в бюджетних і комунальних установах, закладах освіти і навіть сфері пасажирських перевезень.

"Головна задача рашистів - витіснити з захоплених територій всіх, хто не визнає окупацію. Головна задача мешканців - дочекатися деокупації", - написав очільник ЗОВА.