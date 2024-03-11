Британська розвідка припускає депортацію українців, які відмовляться від російських паспортів на ТОТ
Кремль намагається зробити інтеграцію тимчасово окупованих територій України до РФ незворотною, тому заселятиме ці землі росіянами й депортуватиме українців
Такий прогноз дала британська розвідка.
Там нагадали, що Росія робить доступ до соціальних послуг на тимчасово окупованих територіях України можливим лише за умови наявності російського паспорта. Розвідка наводить дані міністерства внутрішніх справ РФ, яке стверджує, що 2,8 млн жителів окупованих територій України нібито мають російські паспорти.
Крім того, у квітні 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким українці на окупованих територіях, які не отримали паспорти Росії, будуть вважатися іноземцями або особами без громадянства. Ці люди зможуть жити в окупованих регіонах лише до 1 липня 2024 року.
"Є реалістична ймовірність, що будь-які жителі окупованих територій, які не матимуть російських паспортів після цієї дати, будуть депортовані або затримані", – наголошує британська розвідка.
Аналізуючи недавні заяви заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, у розвідці дійшли висновку, що окупанти, ймовірно, розглядають варіант депортації українців до віддалених регіонів РФ.
Нагадаємо, 22 лютого Медведєв запропонував відправляти до виправно-трудових таборів Сибіру українців, які очікують приходу ЗСУ на ТОТ.
"Кремль намагається зробити інтеграцію тимчасово контрольованих територій (України, – ред.) до Російської Федерації незворотною", – вважають у розвідці.
- Наприкінці 2023 року Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
- А у січні Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України незалежно від політичного режиму в ній.
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