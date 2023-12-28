Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ
Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресорка не проти перемовин з Україною, але цілі так званої спецоперації залишаються в силі
Про це він написав у Telegram.
"Спецоперація триватиме й надалі, її метою залишиться роззброєння українських військ і відмова нинішньої української держави від ідеології неонацизму", - заявив Медведєв.
Він також заявив, що РФ домагатиметься зміни влади в Україні. Окрім того, Росія прагне захопити більше українських міст.
"Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро, - ред.), Харків, Миколаїв, Київ - російські міста, як і багато інших тимчасово окупованих. Усі вони поки що марковані жовто-блакитним на паперових картах і в електронних планшетах", - написав Медведєв.
При цьому він зазначив, що переговори можливі, "їх Росія ніколи не відкидала". Однак перемовини, за його словами, не змінять планів РФ домагатися капітуляції України.
- 27 грудня прем'єр федеральної землі Саксонія (Німеччина) Міхаель Кречмер заявив, що Україні слід змиритися з тимчасовою втратою територій задля перемир'я з Росією. У МЗС заявили, що поступки територіями призведуть до ще більшої агресії РФ.
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