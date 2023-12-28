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Головна Світ Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ

Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ

28 грудня, 2023 четвер
10:53
Світ Дмитро Медведєв

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресорка не проти перемовин з Україною, але цілі так званої спецоперації залишаються в силі

Про це він написав у Telegram.

"Спецоперація триватиме й надалі, її метою залишиться роззброєння українських військ і відмова нинішньої української держави від ідеології неонацизму", - заявив Медведєв.

Він також заявив, що РФ домагатиметься зміни влади в Україні. Окрім того, Росія прагне захопити більше українських міст.

"Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро, - ред.), Харків, Миколаїв, Київ - російські міста, як і багато інших тимчасово окупованих. Усі вони поки що марковані жовто-блакитним на паперових картах і в електронних планшетах", - написав Медведєв.

При цьому він зазначив, що переговори можливі, "їх Росія ніколи не відкидала". Однак перемовини, за його словами, не змінять планів РФ домагатися капітуляції України.

Україна
Росія
Дмитро Медведєв
Війна з Росією
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