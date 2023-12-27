Німецький політик заявив, що Україні треба змиритися з тимчасовою втратою територій задля миру

Про це пише Spiegel.

На думку німецького політика, уряд ФРН має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив", а союзники "повинні спробувати вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським. Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", – сказав прем'єр Саксонії.

Він розкритикував владу Німеччини, заявивши, що вона хоче давати зброю, але не хоче перемовин. На думку політика, необхідно змінити політику щодо Росії.

"Ідея послабити Росію у військовому, політичному та економічному відношенні, щоб вона більше не могла становити для нас загрозу, — це ставлення, яке сягає 19 століття. Це закладає основу для подальших конфліктів", - сказав Кречмер.

Раніше він уже закликав заморозити конфлікт в Україні.