Німецький політик заявив, що Україні треба змиритися з тимчасовою втратою територій задля миру
Прем'єр федеральної землі Саксонія (Німеччина) Міхаель Кречмер заявив, що Україні слід змиритися з тимчасовою втратою територій задля перемир'я з Росією
Про це пише Spiegel.
На думку німецького політика, уряд ФРН має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив", а союзники "повинні спробувати вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".
"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським. Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", – сказав прем'єр Саксонії.
Він розкритикував владу Німеччини, заявивши, що вона хоче давати зброю, але не хоче перемовин. На думку політика, необхідно змінити політику щодо Росії.
"Ідея послабити Росію у військовому, політичному та економічному відношенні, щоб вона більше не могла становити для нас загрозу, — це ставлення, яке сягає 19 століття. Це закладає основу для подальших конфліктів", - сказав Кречмер.
Раніше він уже закликав заморозити конфлікт в Україні.
- 9 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі передумов для проведення перемовин із РФ немає, а будь-які територіальні поступки неможливі.
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