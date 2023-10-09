Кулеба звернувся до тих, хто пропонує Україні територіальні поступки РФ: "Навіть не думайте про це!"

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

За словами Кулеби, передувати перемовинам має повне виведення військ РФ з України.

"Якщо я побачу принаймні початок цього виведення та переконаюся, що це реальне виведення, а не декорація, зрозумію – вони налаштовані на переговори", - сказав дипломат.

Він нагадав, що Росія часто дурила українців, європейців, американців, тому Київ не віритиме їй із першого слова чи кроку.

Кулеба зазначив, що навіть не думає про перемовини з РФ.

"Мій мозок наразі займається вирішенням більш нагальних проблем", - сказав він.

Також дипломат наголосив, що будь-які територіальні поступки Росії неможливі.

"Поки український прикордонник не повернеться на останній прикордонний пункт на сході України або на острові Тузла, мій меседж до тих, хто наважиться запропонувати якісь територіальні поступки – навіть не думайте про це. Якщо хтось наважиться зі мною про таке говорити, у нас буде неприємна розмова", - підкреслив він.