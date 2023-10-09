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Кулеба звернувся до тих, хто пропонує Україні територіальні поступки РФ: "Навіть не думайте про це!"

9 жовтня, 2023 понедiлок
12:13
Україна Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі передумов для проведення перемовин із РФ немає, а будь-які територіальні поступки неможливі

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

За словами Кулеби, передувати перемовинам має повне виведення військ РФ з України.

"Якщо я побачу принаймні початок цього виведення та переконаюся, що це реальне виведення, а не декорація, зрозумію – вони налаштовані на переговори", - сказав дипломат.

Він нагадав, що Росія часто дурила українців, європейців, американців, тому Київ не віритиме їй із першого слова чи кроку.

Кулеба зазначив, що навіть не думає про перемовини з РФ.

"Мій мозок наразі займається вирішенням більш нагальних проблем", - сказав він.

Також дипломат наголосив, що будь-які територіальні поступки Росії неможливі.

"Поки український прикордонник не повернеться на останній прикордонний пункт на сході України або на острові Тузла, мій меседж до тих, хто наважиться запропонувати якісь територіальні поступки – навіть не думайте про це. Якщо хтось наважиться зі мною про таке говорити, у нас буде неприємна розмова", - підкреслив він.

  • 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. У МЗС своєю чергою заявили, що Україна вважає неприйнятними розмови про можливе прийняття її в НАТО в обмін на відмову від частини територій на користь РФ.
  • Пізніше очільниця місії України при НАТО Наталя Галібаренко сказала, що у штаб-квартирі Альянсу таких розмов не ведуть.
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
переговори з РФ
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