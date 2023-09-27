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У НАТО не обговорюють членство України в обмін на відмову від окупованих територій, – очільниця місії

27 вересня, 2023 середа
13:08
Україна НАТО

У штаб-квартирі НАТО жодних дискусій щодо прийняття України до Альянсу в обмін на відмову від тимчасово окупованих територій на користь РФ не ведуть

У цьому запевнила очільниця місії України при НАТО Наталя Галібаренко, передає Інтерфакс-Україна.

"У штаб-квартирі таких дискусій немає. Ми проговорили з різними делегаціями, які підтвердили, що навіть на неофіційних рівнях такого обговорення немає і не було", - сказала вона журналістам у Брюсселі.

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації.

Коментуючи цю заяву, Галібаренко сказала: "На деяких форумах, де збираються експерти, неурядові організації, мені доводилося чути висловлювання, мовляв, Україні варто врахувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО частинами. Але це – неформальні обговорення, у яких перевіряють ґрунт: вони хочуть подивитися, якою буде реакція на ті чи інші пропозиції. Тут, у штаб-квартирі НАТО, такого немає".

Водночас у штаб-квартирі обговорюють спроможність України проводити реформи в умовах воєнного стану.

"Усі розуміють, наскільки це важко. Іноді партнери навіть визнають, що вимагають від нас забагато, адже щодо реформ нам висувають ті самі вимоги, які виконували країни в мирний час", - сказала Галібаренко.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання пройшли на рівні лідерів країн та урядів. У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті взяв участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Президент Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

23 липня тодішній міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово говорили про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.

Новини
Війна з Росією
окуповані території
НАТО
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