Медведєв запропонував відправляти до таборів Сибіру мешканців ТОТ, які чекають на українські танки
Заступник голови радбезу Росії Дмитро Медведєв запропонував відправити до виправно-трудових таборів Сибіру українців, які очікують приходу ЗСУ на ТОТ
Про це пише "Коммерсантъ".
На переконання Медведєва, тих, хто все ще чекає на деокупацію територій, не так багато. Але з мешканцями ТОТ необхідно проводити роз'яснювальну роботу.
"Якщо це люди, які шкодять Росії, їх треба викривати та карати, відправляти до Сибіру. Ось так. На перевиховання у виправно-трудові табори", - сказав Медведєв.
На його думку, мешканців ТОТ потрібно переконати в тому, що Росія захопленого не віддасть.
"Там просто є люди, які сидять і думають: "Хто буде сильнішим, тим ми й служитимемо". Такі люди там, безперечно, є. Проте ми повинні працювати з усіма. Що ж, треба переконати цих людей у тому, що ми повернулися назавжди", - додав він.
- Наприкінці 2023 року Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
- А у січні Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України незалежно від політичного режиму в ній.
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