Медведєв запропонував відправляти до таборів Сибіру мешканців ТОТ, які чекають на українські танки

Про це пише "Коммерсантъ".

На переконання Медведєва, тих, хто все ще чекає на деокупацію територій, не так багато. Але з мешканцями ТОТ необхідно проводити роз'яснювальну роботу.

"Якщо це люди, які шкодять Росії, їх треба викривати та карати, відправляти до Сибіру. Ось так. На перевиховання у виправно-трудові табори", - сказав Медведєв.

На його думку, мешканців ТОТ потрібно переконати в тому, що Росія захопленого не віддасть.

"Там просто є люди, які сидять і думають: "Хто буде сильнішим, тим ми й служитимемо". Такі люди там, безперечно, є. Проте ми повинні працювати з усіма. Що ж, треба переконати цих людей у тому, що ми повернулися назавжди", - додав він.