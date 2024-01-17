Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України
Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України незалежно від політичного режиму в ній
Про це він написав у Telegram.
"Існування України смертельно небезпечне для українців. І я маю на увазі аж ніяк не лише нинішню державу, бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну", - заявив Медведєв.
"Наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом відновлення військових дій", - наголосив він.
За його словами, військовим конфліктам не стане на заваді ні можливий вступ України до НАТО, ні приєднання до ЄС.
Медведєв усвідомлює, що українці ненавидять РФ, однак переконаний, що між "вічною війною та неминучою загибеллю та життям абсолютна більшість українців (ну хіба що за винятком мінімальної кількості відморожених націоналістів) вибере кінець кінцем життя".
Він переконаний, що українці зрештою погодяться на повну окупацію країни, бо це "краще за смерть".
"І що швидше українці усвідомлять це – то краще", - резюмував Медведєв.
- Наприкінці 2023 року Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
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