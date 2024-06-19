Пентагон зосереджений на роботі з авіаційною коаліцією для виконання вимог України, - речник

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми зосереджені на роботі з авіаційною коаліцією, щоби визначити, якими є їхні вимоги (ЗСУ – ред.), а потім виконати ці вимоги", - зазначив Райдер.

Речник не уточнив конкретні цифри, скільки українських пілотів проходять підготовку. За його словами, це має озвучувати українська сторона з урахуванням усіх чинників безпеки та планування.

Натомість генерал зазначив, що навчання на F-16 проводяться в штаті Арізона, США, а також у Данії. Крім того, за його словами, існують можливості для проведення додаткового навчання в інших місцях у Європі.

За словами речника Пентагону, підтримка авіаційної коаліції з боку США залишатиметься довгостроковою.