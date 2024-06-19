Пентагон зосереджений на роботі з авіаційною коаліцією для виконання вимог України, - речник
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що відомство працює з авіаційною коаліцією, щоб визначити та задовольнити потреби Збройних сил України
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми зосереджені на роботі з авіаційною коаліцією, щоби визначити, якими є їхні вимоги (ЗСУ – ред.), а потім виконати ці вимоги", - зазначив Райдер.
Речник не уточнив конкретні цифри, скільки українських пілотів проходять підготовку. За його словами, це має озвучувати українська сторона з урахуванням усіх чинників безпеки та планування.
Натомість генерал зазначив, що навчання на F-16 проводяться в штаті Арізона, США, а також у Данії. Крім того, за його словами, існують можливості для проведення додаткового навчання в інших місцях у Європі.
За словами речника Пентагону, підтримка авіаційної коаліції з боку США залишатиметься довгостроковою.
- Очільниця спеціальною парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова звинуватила США у навмисній затримці підготовки українських пілотів на винищувачах.
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