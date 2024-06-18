Нардепка Устінова звинуватила США в затягуванні підготовки українських пілотів на F-16

Про це вона заявила в коментарі The Times.

"Поки що ми будемо мати менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів", - зауважила Устінова, додавши, Україна матиме що всього 20 пілотів, які завершили повну підготовку для польотів на F-16, натомість самих винищувачів буде 60.

За її словами, наразі 8 українських пілотів проходять підготовку в американському місті Тусон, штат Арізона, а ще 12 - на авіабазі в Данії. Крім того, навчання, яка мають відбутися в Румунії, ще навіть не розпочались.

Устінова підтвердила, що Київ звернувся до Вашингтона з проханням надати ще як мінімум десять місць для навчання пілотів, але його прохання було відхилено.

Причиною відмови, як стверджують у США, стало те, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на місця для тренувань, тому Сполучені Штати порушувати свої зобов'язання перед ними не збираються.

Також офіційний представник Пентагону заявляв, що українські пілоти зазнають труднощів з англійською мовою та програмою польотів, стверджуючи, що "прогрес навчання на літаках F-16 досить мізерний".

На переконання Устінової, такі твердження є "сміховинними".

"Це не аргументи, це відмовки, і вони продовжують вигадувати їх знову і знову", - підсумувала вона.